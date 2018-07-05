郭樹清：經濟基本面決定了人民幣不存在大幅貶值可能

日前，中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清接受了《金融時報》記者的採訪，就當前經濟金融界關心的幾個熱點問題回答了記者的提問。

郭樹清指出，保持世界金融體系穩定，符合各國人民的共同利益。今年以來，我國金融體系總體運行平穩。伴隨著國民經濟的穩中向好，銀行業、保險業和證券業經營安全穩健。6月以來，投向實體經濟的資金大幅增加，上半年社會融資規模總體穩定增長。上市公司盈利能力提升，平均估值水平在主要經濟體中居於低位。國際投資界普遍認為，中國資本市場已顯示出較好的投資價值。上半年，境外資金淨流入股票市場1313億元，境外機構投資者淨買入中國政府債3089億元。信用債市場略有波動，但違約率遠低於國際市場平均水平，總體風險完全可控。人民幣匯率經過去年以來的調整，已進入雙向波動的合理區間，經濟基本面決定了其不存在大幅貶值的可能。作為一個逐漸國際化的新興儲備貨幣，人民幣未來總體上會趨於走強。過去30多年里，凡是看貶人民幣、搶購併較長時間持有外匯的居民和企業，最終都蒙受了較大損失。近些年里，一些國際投機者試圖通過做空人民幣謀取暴利，事實證明他們嚴重誤判了形勢。

來源：金融時報

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