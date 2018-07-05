媒體稱美國提議暫停歐美汽車進口關稅 歐洲汽車板塊大漲3.4%

7 月 5 日周四，受美國提議汽車進口零關稅影響，歐洲汽車股高開，汽車板塊隨後觸及日內新高，現漲 3.4%，勢將創兩年最大單日漲幅。

菲亞特克萊斯勒今日高開 1.6%，大眾、寶馬、戴姆勒分別高開 2%、1.9%、3.2%。

此前一天，據英國《金融時報》報導援引業內人士消息稱，德國寶馬、大眾和戴姆勒的 CEO 共同與美國駐德國大使 Richard Grenell 會談，表示如果美國撤除對進口歐盟汽車的關稅，他們會支持歐盟撤除對美國的這類關稅，並放棄對美方增稅的威脅。

德國《商報》（Handelsblatt）此後援引知情者消息稱，在上述會談中，Richard Grenell 告訴三位 CEO，如果歐洲撤除對美汽車關稅，作為交換，川普也會撤走對歐盟汽車關稅。

目前，美國汽車進入歐盟市場需繳納 10% 的關稅，而歐盟汽車進入美國市場的關稅稅率僅為 2.5%。

但在約兩周前，歐盟開始對美國價值 28 億美元的進口商品徵收 25% 的報復性關稅時，川普曾表示，或將會對歐盟組裝的進口汽車徵收 20% 的關稅。

歐盟委員會次日稱，如果川普真的對歐盟汽車實行新的關稅政策，那麼歐盟將「別無選擇，只能反擊」。

美東時間上周日英國《金融時報》報導稱，歐盟在向美國商務部提交的一份報告中警告稱，如若美國徵收懲罰性汽車關稅，那麼歐盟將和其他主要經濟體一同對此展開反制措施，可能涉及 2940 億美元的貿易，占 2017 年美國商品出口的 19%。

汽車出口是歐盟最重要的一筆生意。按金額計，僅僅是德國，就貢獻了全球超過 20% 的汽車出口量，是全球最大的汽車出口國。排在其後的日本貢獻了約 13% 的出口量，美國占比 7.2%，居第三位。

6 月底，寶馬、大眾等德國汽車製造商就曾提議歐美汽車零關稅。《華爾街日報》當時報導稱，為了讓川普政府收回對歐盟進口汽車加增關稅的威脅，所有德國汽車製造商做出了一個大膽的提議：徹底取消美國和歐盟之間所有汽車關稅。

德國車企的積極反應體現出潛在的關稅風險對他們的傷害之大。受川普汽車關稅威脅印象，奔馳製造商戴姆勒、大眾、寶馬股價一路下跌，當時三家汽車巨頭總市值蒸發超過 200 億美元。