中證監：依法向公安機關移送雅百特及相關人員涉嫌證券犯罪案件

2017年12月14日，中國證監會依法對雅百特(002323-CN)及相關人員涉嫌違反證券法律法規案作出行政處罰和市場禁入決定。

雅百特當初為了實現重組上市業績承諾，2015年至2016年9月通過虛構境外工程項目、虛構國内及出口建築材料貿易、僞造工程合同和銷售回款等方式虛增營業收入合計約5.8億元，虛增利潤約2.6億元。其中，2015年虛增利潤2.3億元，佔當期披露利潤總額的73%。我會認為，上述行為涉嫌構成違規披露、不披露重要信息罪，根據《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》(國務院令第310號),證監會專門與公安機關進行了會商，決定將雅百特及相關人員涉嫌證券犯罪案件移送公安機關依法追究刑事責任。

目前，中國證監會會已完成對雅百特相關中介機構及其從業人員涉嫌違法違規行為的調查。初步查明，獨立財務顧問機構金元證券、審計機構眾華會計師事務所涉嫌出具含有虛假内容的證明文件，我會將依法嚴肅處理。

雅百特信息披露違法違規案件是一起性質惡劣的上市公司跨境財務造假案件，嚴重損害投資者利益，嚴重破壞市場誠信基礎，依法應予嚴懲。市場各方也應以此案為鑒，高度自律，充分警醒，自檢自糾，切實保證信息披露真實、準確、完整，共同為資本市場長期健康穩定發展做出努力。

來源： 中國證監會網站

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