〈面板迎旺季〉7月電視面板價格看漲 32吋看俏 55吋8月有機會持平

根據 TrendForce 光電研究（WitsView）最新統計，電視面板價格在今年第 2 季大跳水後，面板廠積極透過產品組合調整與歲修等方式因應，在供給減少及旺季效應拉抬下，7 月 32 吋面板價格看漲，有望推升部分大尺寸面板價格較 6 月持平甚至小漲，預期 55 吋價格在 8 月也有機會見到持平；電視面板起漲，法人認為將有助面板廠友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW) 第 3 季的營運表現。

WitsView 指出，在中國面板廠產能持續擴增下，今年大尺寸面板玻璃投入面積將較去年增加 8.7%；今年新增的 3 條產線包括京東方合肥 10.5 代線、中電彩虹 8.6 代線、熊貓光電成都 8.6 + 代線，都在上半年淡季時量產，且都用來生產電視產品，導致電視面板價格急跌，其中 65 吋價格在 3 月出現不小的跌幅，32 吋價格也在 4、5 月短短兩個月下跌超過 10 美元。

WitsView 資深研究經理王靖怡指出，受電視面板價格急轉直下衝擊，群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 與樂金顯示器第 1 季進行 6 代線產品組合調整，減少 65 吋電視面板的玻璃投入，增加小尺寸電視面板或液晶監視器面板的投入。

另外，中國面板廠京東方、華星光則減少 32 吋玻璃投入，轉投較大尺寸電視產品；華星光及三星顯示器分別在 3、4 月進行歲修。

王靖怡表示，32 吋面板價格在面板供給減少、面板廠手上庫存已在 4、5 月出清完畢、短期急單需求浮現，加上旺季即將來臨，部份面板廠開始控管報價，32 吋價格 7 月出現止跌，甚至部分面板廠在 7 月積極喊漲 3 美元以上。

由於不同尺寸的電視面板價格環環相扣，32 吋起漲後，有機會帶動 40 吋到 43 吋價格持平甚至小漲，在旺季備貨需求發酵及中小尺寸價格反轉後，預期 55 吋價格在 8 月有機會見到持平。

除了電視面板之外，在備貨需求浮現下，6 月部份 IT 面板價格持平，液晶監視器面板價格方面，小尺寸 TN 面板價格因驅動 IC、被動元件短缺，已在 6 月持平。

液晶監視器 IPS 面板價格部分，目前品牌無邊框需求暢旺，尤其 23.8 吋需求從一般邊框大幅轉往無邊框，但現階段面板廠無邊框產能有限，供應吃緊，讓 23.8 吋無邊框面板價格在 6 月也出現止跌。

筆電面板價格在 6 月主要受到驅動 IC 供貨吃緊問題持續延燒，筆電品牌商多提前在 6 月購買面板以迎接旺季，因此 6 月多數筆電面板價格持平。