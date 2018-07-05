〈面板迎旺季〉Q3手機面板優Q2 非晶矽面板價格可望小漲

今年上半年智慧手機銷售不如預期，市場都在期待下半年蘋果新機上市，同時非 蘋陣營也會有新旗艦上市，進入第 3 季旺季，WitsView 研究副總邱宇彬今 (5) 日表示，整體來看手機面板狀況會比第 2 季好，其中非晶矽面板 (a-Si) 在 6 月率先上漲，7 月也可望再往上漲，但 LTPS、OLED 手機面板單價可能還是持續有下滑空間，報價相對處於弱勢。

邱宇彬分析今年手機市場認為，今年最大問題在於手機消費，其中牽涉幾個重點，包括美元強勢造成新興國家幣值走貶，影響新興國家對手機需求，另一個問題是，5G 即將要開通，電信商促銷、補貼今年手機較為保守，最快也要到明年 5G 開始市場動能可望回升，因此今年相對保守。

第三個則是規格，邱宇彬坦言，今年手機規格沒看到很大亮點，就算 iPhone 下半年有兩支 OLED 新機，加上 1 支液晶手機，規格跟去年比沒有看到太大的亮點與推陳出新。

他說，去年蘋果 iPhone 手機還有人臉辨識，市場上仍有話題進而刺激銷售，但今年看起來跟去年沒有太大差異，包含蘋果、三星都面臨同樣情況，今年產品規格跟去年比起來相當，規格發展停滯也影響手機消費市場。

邱宇彬強調，手機市場面板報價雖是旺季，但因整個大市場需求能見度比較不明朗，判斷處於持平甚至小跌狀況，7 月看起來廠商報價希望再往上漲，6 月已衝了一波，但結果不如預期，7 月賣方想漲價，最後要看買方需求。

他分析，中高端 OLED 產能還是持續開出來，主要來自中國產能增加，LTPS 供過於求基調沒變，現在看 9 月有 1 支新的 iPhone 是 6.1 吋採用 LTPS，如果上市短期將使 LTPS 需求穩定，整體來講產能還是比需求大，所以 LTPS、OLED 手機面板價格，即使在第 3 旺季，下跌成分還是高。

邱宇彬表示，整體手機面板基調是第 3 季會比第 2 季第 1 季狀況好，其中 a-Si 持平或小漲，但 LTPS、OLED 可能是持平或小跌，基本上需求回溫是明確的，但終端需求是不是有想像中的這麼好，目前看起來都比預期保守，終端需求將影響備貨量是不是延續，如果賣的好客戶較能接受漲價，但如果市場能見度沒那麼好，客戶對成本管控就會比較嚴謹。

小尺寸手機面板則已出現止穩反彈跡象，彩晶 (6116-TW) 指出，小尺寸的價格還可以，部分規格甚至開始小幅反彈上揚，看好今年營運仍是不錯的一年。

華映 (2475-TW) 去年手機面板出貨包括 18:9、16:9 及功能性手機共達 1.6 億片，今年將會略微減少至 1.3-1.4 億片，主要是因手機面板尺寸變大，平均約放大 0.5 吋，因此帶動產值提高，第 2 季手機面板部分機種因缺貨漲價，推升 ASP(平均銷售單價)，第 3 季訂單能見度高。