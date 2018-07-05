漲價概念股暫歇 觀望貿易戰後續 法人點名3檔跌深股

美中貿易戰在即，台股今 (5) 日尾盤大跌 110 點，回測 10600 點關卡支撐，法人表示，全球市場靜待美中貿易戰後續，盤中亞股走弱，台股被動元件、矽晶圓、MOSFET 等支撐大盤焦點族群開始修正，導致大盤鬆動，不過，法人建議，投資人除指數變化外，可將目光放在個股上，留意台達電、研華和上銀等 3 檔跌深股。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，台股今日盤中受亞股平均下挫 0.7% 至 1% 影響，加上被動元件、矽晶圓等支撐大盤的焦點股，近幾日指數開始修正，對台股相當不利，代表市場部分投資人認為，行情差不多了，大盤呈現鬆動狀況。

資金面上，外資今日賣超 60.2 億元，儲祥生說，外資賣超已成常態，最重要的是，台股盤面是否有支撐題材，例如在美中貿易戰波動中，台股就因內資支撐被動元件、記憶體和矽晶圓等類股下，表現相對抗跌，不過，漲價概念股是否有向下的趨勢，更要多加留意。

展望台股後市，投資人須持續關注美股和美中貿易戰後續，若貿易戰沒有進一步擴大，台股也沒那麼悲觀，還是有反彈的機會。

而儲祥生也認為，個股比指數更具參考性，建議可觀察基本面不錯、先前跌深的個股，例如台達電、研華和上銀等，可留意合適的買點。