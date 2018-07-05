人民幣中間價報6.6180 升值415個點

人民幣中間價報，上一交易日報 6.6595，升值 415 個點。

盛松成：不應對人民幣短期貶值作過度解讀

人民幣對美元匯率貶值，有一定基本面因素的影響，是正常的市場反應，同時也可能疊加了市場預期的共振。不應對人民幣貶值作過度的解讀，更不能認為是央行主動引導人民幣匯率貶值。我國貨幣政策獨立性較強，仍堅持穩健中性的貨幣政策，在這一基礎上，運用貨幣政策調節功能，引導流動性，支持薄弱環節，也符合供給側結構性改革的要求。

近段時間，人民幣對美元匯率貶值，有一定基本面因素的影響，是正常的市場反應，同時也可能疊加了市場預期的共振，所以匯率跌得比較急。

銀行加強資金跨境流動管理 “企業緊急購匯避險潮” 緩解

在過去兩個月人民幣下跌期間，不少銀行加強了資金跨境流動管理。包括要求分支機構逐月削減結售匯赤字或確保每月外匯盈餘增加，令部分企業購匯需求難以得到滿足，只能通過海外關聯公司將離岸人民幣頭寸兌換成美元，令離岸人民幣市場出清問題變得更加嚴重。

“這導致過去三週離岸人民幣匯率跌幅超過在岸人民幣匯率，拖累境內在岸市場人民幣兌美元匯率跟進大幅下跌。” 香港外匯交易員指出。

“在央行高層發聲力挺人民幣後，如今企業心態變得平穩。” 上述股份制銀行金融市場部人士分析，有些外貿企業已重新啟用分批結售匯與遠期交易形式開展外匯套期保值交易，不再尋找各種關係完成緊急購匯手續。

堅持穩健中性貨幣政策人民幣匯率就能基本穩定

由於需求增長放緩，以及貿易摩擦風險，經濟存在下行壓力，這引發了貨幣政策轉向寬鬆的預期，而貨幣政策直接影響匯市，釋放資金使本幣供應增加，形成貶值壓力。上述三方面形成相互銜接的邏輯鏈條。所以，對於當前人民幣匯率走勢的預期，反映的是對於中國宏觀經濟形勢及政策的判斷：有沒有必要寬鬆貨幣以刺激經濟？如果認為有必要寬鬆貨幣，那就會預期人民幣貶值；反之，如果認為貨幣政策繼續穩健中性，那就會預期人民幣匯率基本穩定。

易綱的回答是，當前中國經濟基本面良好，金融風險總體可控，轉型升級加快推進，經濟進入高質量發展階段，國際收支穩定，跨境資本流動大體平衡。我們將繼續實行穩健中性的貨幣政策。這引導市場形成正確的預期：人民幣匯率將在合理均衡水平上基本穩定。