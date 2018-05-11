巨大首季每股純益僅0.69元 仍居三大自行車廠獲利之冠

三大自行車組裝廠第 1 季財報全部揭露，都明顯受所得稅稅率提高及匯兌的影響，其中巨大 (9921-TW) 稅後純益年減 5 成為 2.58 億元，每股純益為 0.69 元，仍為自行車三雄之冠，而美利達 (9914-TW) 勉強維持獲利，稅後純益 628 萬元，每股純益 0.02 元。愛地雅 (8933-TW) 在今年首季則出現虧損，單季稅後虧損 7170 萬元，每股虧損 0.4 元。

巨大今 (11) 日公布首季財報，集團營收為 139.7 億元，年增 3.2%，其中高階電動自行車銷量成長 3 成；不過受到人民幣匯率升值影響代工毛利率及中國內銷依舊疲軟，稅前盈餘為 5.77 億元，年減 17%；稅後純益為 2.58 億元，年減 50%，每股純益為 0.69 元，主要因為台灣所得稅率由 17% 提高至 20%，使所得稅準備增加 1.47 億元，若排除所得稅影響，稅後純益的年增率下滑幅度縮小為 22%。



巨大指出，在自有品牌銷售方面，受惠於高階電動自行車熱銷，捷安特歐洲區銷售表現持續雙位數成長；美國子公司、日本子公司受天候不利因素影響，銷售微幅下滑，中國內銷首季仍較去年同期衰退，但碳纖車銷量持續成長。

展望 2018 年，巨大表示，將藉由電動自行車以及高階自行車，帶動歐美市場營收持續成長。巨大在電動自行車深耕已久，不但自行研發控制系統，產品在歐洲市場也獲得高度肯定，未來擴增電動自行車產品線，將可持續推升歐洲區銷售。

此外，Giant TCR 碳纖車再度榮獲 2018 年度風雲車款 (Bike of the Year)。全新 Giant Propel 碳纖車重新定義地表最快空氣力學公路車，提供消費者競速的絕佳騎乘體驗。新年度產品也更多元化，滿足消費者期待。

同時，中國大陸市場需求雖然尚未恢復，Giant 仍持續致力於門市轉型，提升門店形象及騎行活動推廣，吸引更多運動騎乘人口。

巨大去年財報稅後純益為 20.5 億元，每股純益 5.48 元，巨大董事會擬配發去年股利每股 3.5 元現金股利，將提交 6 月 22 日股東會進行決議。