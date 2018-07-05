上半年國産片票房增長八成 暑期檔盛宴受關註

數據顯示，今年上半年國産片票房為189億元，同比增長80.1%，國産片票房佔比59.2%，去年同期為38.7%。上半年檔期效應顯著，元旦、春節、清明、端午均創檔期票房紀錄;其中一季度票房約32.2億美元，打破全球單季度國家票房記錄。

方正證券指出，17年暑期檔《戰狼2》貢獻57億票房使得基數較大，但18年暑期檔仍值得期待，尤其是國産片表現：6月底上映的《動物世界》已取得票房口碑雙豐收(截止7月3日票房3.22億，豆瓣7.4分)、《我不是藥神》點映即取得單日票房冠軍(截止7月3日單日票房近5000萬，累計票房破億)，還有《邪不壓正》、《西虹市首富》、《狄仁傑之四大天王》等多部大片。歷年暑期檔為年内票房及上座率高點，暑期檔三到五線城市票房佔比較高。

投資機會方面，重點關註-橫店影視(影投前三，三到五線城市影院數量近70%，受益於暑期檔三到五線城市票房佔比高)、萬達電影(影投龍頭，主控《快把我哥帶走》、《新大頭兒子小頭爸爸3》，參投多部暑期檔重點影片)、光線傳媒(出品及發行《一出好戲》、《邪不壓正》等影片)、北京文化(參投《我不是藥神》，該片有望領跑暑期檔);其他建議關註金逸影視(002905-CN)、中國電影(600977-CN)、上海電影(601595-CN)、幸福藍海(300528-CN)等。

來源：證券時報

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