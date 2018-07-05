〈小米IPO〉小米一手中籤率100% 暗盤價已跌5%

香港首隻「同股不同權」新股小米 (01810-HK) 上周四 (6 月 28 日) 截止認購。市場消息透露，將於下週一 (7 月 9 日) 掛牌的小米，一手中籤率 100%，逾 2.5 萬人申請一手；至於獲分派 2 手有 1.5 萬人，認購 9 手穩獲 2 手。

至於 B 組的大戶方面，小米未收獲「頂頭錘飛」，最大一張飛為認購 1000 萬股，獲分 97.2 萬股，即 4860 手。

小米將於 7 月 9 日掛牌。早前有消息指，小米公開招股部分共有約 11 萬人申請，超購逾 8 倍，凍資近港幣 230 億元；定價則為每股港幣 17 元，屬招股區間港幣 17 至 22 元下限。

市場消息指出，已有機構投資者進行暗盤交易，有投資者以每股港幣 16.15 元買入小米股份，總值 2800 萬美元 (約港幣 2.184 億元)，較招股價港幣 17 元跌 5%。

而較早前，有投資者叫價港幣 15.6 元，較招股價折讓 8.24%，但當時未有成交。

暗盤就是場外交易市場，在香港一般用於新股上市前交易，於新股上市前幾個交易日，收盤後進行。暗盤交易不通過交易所系統，而是通過某些大型券商的內部系統進行報價撮合。暗盤交易近年也在港發展，也只是在券商的內部系統，由特定的券商提供暗盤交易，也並非所有券商都能提供暗盤交易。

《券商中國》引述一位港股分析師表示，受近期市場行情下跌影響，小米首日掛牌跌破招股價格的概率較大，不過投資者也不必過分擔心，只要市場未再繼續惡化，股價在港幣 15 元會有一定支撐。

此前，國金證券分析師唐川也不看好小米走勢，儘管作為「米粉」，他仍給小米給出了減持評級，12 個月目標價港幣 16 元。