港股盤前—寧待氣氛逆轉高追 也不應冒險博見底

今天推介 - 不作推介

1）港股週三繼續走弱。雖然人民幣在岸價升勢持續，但 A 股不能延續昨日反彈走勢，盤中更傳出碧桂園（2007）疑退出所有三、四及五綫項目以保盈利及現金流（及後碧桂園否認有關傳聞），在內房及內銀走弱下，恆指最多曾跌超過 400 點，收市報 28242，下跌 304 點。上證也跌近 1% 並創另一 28 月新低。港股大市成交按日大減 33% 至 891 億。滬深港通成交金額按日也大跌近 41% 至 90 億，流向依舊是淨流出，金額約 11 億。



板塊方面，香港兩電力公司因加價消息而上揚，公用和防守股續有資金流入。除內房和內銀外，教育、醫藥、半導體和物業管理等早前的強勢股回調頗深。內險和手機設備股也有沽售壓力。昨天遭血洗的澳門博彩股則見回穩。做空方面，佔大市成交稍回至 12.4%。牛熊証街貨比重為 54:46；重貨區方面，熊証重貨區仍在 28900-28999，牛証也不變在 27900-27999。

簡評：中港股市在人民幣回升下依舊疲弱，筆者昨天所寫的又再一次出醜。強勢板塊再遭洗倉式下跌，弱勢板塊更一沉百踩，碧桂園的傳聞也火上加油，氣氛之差不用多作描述。A 股內憂外患而港股一向敏感及被動，中央也看似為貿易戰而短暫放棄維穩，兩地股市再往下尋底的機率甚高。



7 月 6 日對華清單的大限將至，筆者想了好幾天也想不出貿易戰怎可平息，奇怪的是部分貿易戰敏感的美股（如波音），最近的表現也不太差。是強美元或是有甚麼免役系統？從此角度，可能美股的風險比以跌得七零八落的中港股更高。這樣的市況，寧待氣氛逆轉高追，也不應冒險博見底。留意牛証重貨區 27900-27999；在入市氣氛薄弱和成交偏小下，屠牛可能是今天市場的動力所在。

2）新股訊息 ：

梁志天設計集團（2262）今天開始買賣，昨耀才暗盤以 1.05 元收市，較招股價 0.88 元升 19.32%。