【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三休市。美聯儲將公布會議紀要；美國或即將出台加征關稅產品清單。

香港和內地股市週三下跌。中電控股（2.HK）及港燈 - SS（2638.HK）未來五年資本開支勝預期，獲市場看好其未來每股盈利增長，二者股價分別上漲 3.9% 及 4.4% 帶動公用股逆市上升；物業管理股跑輸大市，其中彩生活（1778.HK）股價下跌 6.1%；教育股同樣受壓。個股方面，中國奧園（3883.HK）6 月份合約銷售增速放緩，股價下跌 4.5%。恒生指數下跌 1.1% 至 28,242 點，國企指數下跌 1.5% 至 10,713 點，香港股市成交金額減少 33.0% 至 891 億港元。上證綜合指數下跌 1.0% 至 2,759 點，滬深兩市成交金額減少 17.4% 至人民幣 3,258 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的公司中米技國際（1715.HK）、FSM Holdings（1721.HK）及精英匯（1775.HK）孖展已分別超購逾 7.0 倍、3.2 倍及 3.0 倍，另有消息指英恒科技（1760.HK）公開發售已超購 14 倍。

◇ 復星國際（656.HK）宣布已向香港聯交所提交分拆復星旅文之申請，後者目前主要運營地中海俱樂部、開發及運營三亞亞特蘭蒂斯及其他旅遊目的地，以及其他旅遊相關之文化、演藝、藝術、娛樂、旅行產品及相關服務。

◇ 中海外（688.HK）公布 2018 年上半年合約物業銷售金額、已售樓面面積及合約銷售均價分別為 1,508 億港元、847 萬平方米及每平方米 17,813 港元，同比分別上升 18.5%、8.6% 及 9.1%。其中 6 月份合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別按年增加 24.8%、18.9% 及 5.0%，銷售狀況優於首 5 月。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 200 萬股，相當於現有股本 0.152%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.454%。

◇ 世貿房地產（813.HK）公佈 2018 年上半年合約銷售總額、合約銷售面積及平均售價分別為人民幣 723 億元、451 萬平方米及每平方米人民幣 16,039 元，按年分別提高 60.3%、增加 66.5% 及下降 3.7%，其中 6 月份則分別同比提高 83.4%、上升 92.4% 及下跌 4.7%，銷售狀況優於首 5 月。

◇ 碧桂園（2007.HK）公布 2018 年上半年合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別為人民幣 4,125 億元、4,389 萬平方米及每平方米人民幣 9,398 元，同比分別上升 42.8%、36.1% 及 4.9%。其中 6 月份合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別按年增長 74.1%、72.3% 及 1.0%，銷售狀況優於首 5 月。

◇ 萬科企業（2202.HK）公布 2018 年上半年合同銷售金額、合同銷售面積及平均價格分別為人民幣 3,047 億元、2,035 萬平方米及每平方米人民幣 14,968 元，按年分別上升 9.9%、8.9% 及 0.9%。其中 6 月份合同銷售金額、合同銷售面積及平均價格同比分別增長 33.6%、29.1% 及 3.4%，銷售狀況優於首 5 月。

◇ 雅居樂（3383.HK）公布 2018 年上半年預售金額、預售建築面積及平均預售價分別為人民幣 466 億元、355 萬平方米及每平方米人民幣 13,107 元，同比分別上升 15.2%、9.4% 及 5.3%。其中 6 月份預售金額、預售建築面積及平均預售價分別按年上升 6.3%、4.4% 及 1.9%，銷售狀況遜於首 5 月。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)