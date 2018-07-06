貴金屬盤後─美元回檔 黃金收高4.20美元 連二天上漲

黃金期貨週四收高，美元疲弱提供了市場支撑。7 月 4 日 (週三) 為美國國慶假日，市場休市。

紐約 8 月黃金上漲 4.20 美元，或 0.3%，至每盎司 1257.70 美元。本週以來，黃金上漲 0.2%。

週四稍早，中國官員警告，美國計畫對中國商品課徵關稅，可能對全球造成衝擊。但美國股市今日仍上漲。股市通常與黃金呈反向走勢，今日則因美元疲弱，黃金仍上漲。

近來因擔憂美國與歐盟，北美及中國等貿易夥伴產生磨擦，美元因而走強，貴金屬則受到壓力。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數週四下跌約 0.3%，有助支撑黃金上漲。今年以來，美元指數則上漲了 2.4%。

美元走強，讓以美元計價的資產對持有外幣的投資人，變得更貴。美元轉弱則有助支撑該類資產。

分析師說，美元疲弱，使得黃金獲得支撑，價格反彈，邁向 1260 美元本週新高點。

擔心貿易戰影響北京經濟，削弱了近來的黃金需求。中國是全球最大的金屬買家之一，包括黃金。

分析師說，雖然美元轉弱，黃金可望進一步上漲。但中期至長期而言，因展望美元轉強，黃金仍屬跌勢。

9 月白銀上漲 0.1% 至每盎司 16.065 美元。本週以來，白銀下跌了近 0.8%。

9 月銅收於每磅 2.844 美元，下跌 2.5%。10 月白金上漲 0.3% 至每盎司 848.80 美元。9 月鈀金上漲 0.2% 至每盎司 939.50 美元。