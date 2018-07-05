萬亞企業控股(08173-HK)附屬Evotech接獲有關償還貸款的訴訟

萬亞企業控股(08173-HK)公布，公司間接全資附屬公司Evotech收到Kesterion在新加坡高等法院以案件編號2018年HC/S653號發出的傳訊令狀，乃關於償還由Kesterion向Evotech提供為數40萬新加坡元的貸款。

誠如該令狀載列，有關貸款為免息及須按要求償還，乃旨在清償就公司此前移交租賃物業所導緻結欠新加坡有關當局之債項，尤其是結欠新加坡稅務局之商品及服務稅款項。

王憶華為Kesterion實益擁有人。王憶華為許達利之配偶，而許達利於2011年至2015年期間擔任公司主席，併於2011年至2016年期間擔任公司執行董事。

Kesterion亦為有關去年未經批準出售新加坡租賃物業後由Evotech未經批準作出160萬新加坡元）及57萬美元付款的其中一名收款人。

公司已於2016年11月23日對許先生違反其作為Evotech的董事兼僱員之職責，及對LilyBeyLayLay女士違反其作為Evotech董事之職責，於新加坡共和國高等法院展開法律訴訟。

Evotech正就該令狀尋求法律意見。預期，該令狀不會對公司及其附屬公司整體財政及╱或營運狀況産生任何重大影響。

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