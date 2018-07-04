深圳房地産中介協會：樓市回歸理性 房價不會出現飙升

新建商品住宅成交均價錄得21個月連跌，連續三個公開搖號選房項目吸引了遠超房源數量的購房者。2018年上半年，深圳樓市交易表現究竟如何?

7月4日，深圳房地産中介協會發布了上半年樓市分析，全市新房共成交12804套，同比增長21.9%;二手房共成交33704套，同比增長16.2%。其中，一手住宅成交的戶型方面，90平米以下的戶型佔比為63%。

根據深圳房地産中介協會監測的情況，上半年網簽標的物區域分布中，龍崗是最火爆區域，剛需片區成交佔比異軍突起。

深圳房地産中介協會研究總監徐楓表示，上半年的交易情況整體表現不錯，但如果拉長到10年的周期來看，2018年仍然處在一個低位，整個市場正處在理性回歸的過程中，房價不再具備飙升的條件。

但徐楓同時指出，“理性回歸”有其被迫的一面，一個很大的原因在於當前的房價與收入脫節，大量人士無法通過新房市場來實現首次置業，這導緻了新房越來越呈現“豪宅化”的趨勢，也進一步催生了限價政策。

“限價的前提應該是市場的需求已經得到了滿足，在當前仍然供不應求的情況下，限價雖然壓住了名義價格，但實際上通過其它渠道把價格進一步提升了。”徐楓說。

徐楓進而指出，在過去十幾年的房地産發展過程中，所有人都形成了一種預期：買房是可以保值增值的，深圳近期的新房“搶購”正是基於這種預期的行動，而房地産交易加強了階層固化。現在整個市場需要回歸到正確的軌道上，但這將會是一個漫長的過程。

近日，住建部等七部委聯合印發《關於在部分城市先行開展打擊侵害群眾利益違法違規行為治理房地産市場亂象專項行動的通知》，決定於7月初至12月底，在北京、上海等30個城市先行開展治理房地産市場亂象專項行動，打擊重點包括投機炒房、房地産“黑中介”、違法違規房地産開發企業和虛假房地産廣告等四個方面。

7月4日，深圳市公共信用中心與深圳市房地産中介協會共同簽署了《深圳市公共信用信息接口查詢合作協議》，雙方就今後深圳市房地産中介行業信用信息的共享與交換達成合作，試圖促進房地産交易各方誠實守信，推動市場規範發展。

來源：21世紀經濟報道

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