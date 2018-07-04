浙江展望(08273-HK)遭聯交所施加復牌條件 繼續停牌

浙江展望(08273-HK)公布，於2018年7月3日，公司接獲聯交所的函件，聯交所於函件内對公司施加以下復牌條件：

(1)解決公司核數師國富浩華(香港)會計師事務所有限公司發現的所有審計問題；(2)根據GEM上市規則刊發所有尚未刊發的財務業績，併處理所有審核修訂；及(3)公布所有重大資料，以供公司股東及其他投資者評估公司的狀況。

公司得悉，GEM上市規則項下的除牌程序修訂將於2018年8月1日起生效。

根據GEM上市規則第9.14A(2)(a)條，倘公司股份自生效日期起連續暫停買賣12個月，聯交所可取消公司的上市地位。該12個月期間於2019年7月31日屆滿。倘公司未能於2019年7月31日前以聯交所滿意的方式達成所有復牌條件及恢復買賣其股份，上市部將建議GEM上市委員會取消公司的上市地位。此受聯交所根據GEM 上市規則第9.15條實施較短的特定補救期的權利所規限。

公告稱，公司正採取適當措施以達成復牌條件，併將適時向股東及潛在投資者告知有關進展。

公司股份已自2018年4月3日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發2017年年度業績。股份繼續暫停買賣。

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