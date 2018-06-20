優化4G、布局5G 亞太電導入魔速方塊2.0 推IoT、ICT全方位解決方案

亞太電信 (3682) 今(20)日舉行股東會，亞太電信董事長呂芳銘今日宣布，將導入國際領先技術 Magic Box「魔速方塊 2.0」，持續優化 4G 網路與布局 5G。此項革命性產品，於今年 2 月獲得 MWC 世界通訊大展「行動通訊創新突破大獎」，有效提升 4G LTE 網路涵蓋及服務品質。亞太電信表示，「魔速方塊 2.0」已於近日通過 NCC 形式認證，預計 7 月起將開始服務用戶，去年底所推出的第一代魔速方塊，由於用戶反應熱烈申辦一空，已追加生產將於第三季投入營運，透過不同類型的魔速方塊投入營運，將有效提升整體網路效能、全方位即時優化用戶網路體驗。



亞太電信也於股東會宣布，將引進物聯網 (IoT) 及資通訊 (ICT) 及雲服務等相關產品解決方案，並快速推向市場。亞太電信是全台第一家獲 GSMA Mobile IoT Open LAB 認證實驗室，並導入 NB-IoT 及 eMTC 兩項技術，提供不同需求的物聯網應用服務；同時，6 月底將開放 NB-IoT 全區服務，亞太電信邀請各業者攜手共同打造無限發展的物聯網新時代。



亞太電信於 6 月初提前完成 25,000 座大小基站後，在魔速方塊 2.0 加入後，亞太電信預計於今年底可擁有超過 30,000 座大小型基站。