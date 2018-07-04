強化執法一致性 個人資料保護專案辦公室正式揭牌

國發會「個人資料保護專案辦公室」今 (4) 日揭牌，主委陳美伶指出，專案辦公室將加強跨部會因應 GDPR 事宜的協調整合，推動向歐盟申請個人資料跨境傳輸的適足性認定，且強化個資法執法的一致性。

陳美伶表示，歐盟在今年 5 月全面施行一般資料保護規則 (General Data Protection Regulation, GDPR)，建立一套嚴格的個人資料保護法制架構，促使許多國家重新檢討個人資料保護法規，日韓等國家更積極與歐盟洽商適足性認定。

陳美伶強調，專案辦公室兩大工作重點包括整合因應 GDPR 相關事宜，與向歐盟申請適足性認定工作、檢討個人資料保護法，協調整合並加強各部會落實執行個資法的一致性。

她說，為協助台灣企業與歐盟間進行個資的跨境傳輸，已啟動與歐盟洽商適足性認定工作，今年 5 月底拜訪歐盟正式表達申請適足性認定的意願，目前國發會已邀集相關機關與學者專家討論適足性申請準備工作，專案辦公室成立後，將接續完成適足性評估報告，且與歐盟展開對話。

陳美伶說，以往台灣個資法因未設單一主管機關採分散管理，難免產生跨部會間協調整合問題，因應大數據時代對個人資料保護的衝擊，有必要強化現行個資法的管理，專案辦公室將會負責個資法律的檢討，同時並協調各部會強化執法工作的落實與一致性。

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