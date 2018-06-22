遠百強化行動支付布局 推全新行動票券

連鎖百貨遠百 (2903-TW) 正積極展開線上購物和 APP 的布局，並全力搶進數位支付市場，遠百指出，此次與 Edenred 攜手合作推出遠百即享券，並支援 Apple Wallet、Google Pay 等行動支付平台和穿戴裝置，希望透過全新的行動票券體驗吸引更多年輕客群。

遠百說明，即享券支援一券分次兌換並且有餘額顯示功能，省去找零的問題，並可支援 Apple Wallet 和 Google Pay 等支付平台。

遠百總經理徐雪芳說明，遠百正加強擴展線上購物、提升 APP 使用和行動支付等新功能，目標提供全通路商場的便利消費模式。

Edenred 統計，行動電子禮券逐漸成為使用趨勢之一，2017 年共計在台發行了 926 萬張行動電子禮券，年增 26%，其中又以百貨類的成長表現最亮眼，百貨類電子券的兌換量成長超過 3 倍，且平均兌換面額也從 500 元成長到 800 元。

另外，Edenred 指出，在推出遠東百貨、義大世界即享券後，下半年也將陸續推出台灣中油、Asia Miles 亞洲萬里通和星巴克等品牌的即享券業務，同時推虛擬儲值卡系統，樂觀看待整體禮票券市場數位化成長潛力。