友通6月營收創16年來次高 Q2營收14.28億元 刷新紀錄

IPC 廠友通 (2397) 公告 6 月份業績，單月合併營收達 5.17 億元，繼 5 月合併營收攀上 2001 年以來的新高後，延續成長動能，6 月亦創 16 年來次高紀錄。第二季該公司合併營收 14.28 億元，季增 23%，年增 44%，刷新紀錄；累計上半年 25.86 億元，年增 35%。該股週三 (4 日) 收高 2.29% 或 1.8 元，來到 80.3 元，週四 (5 日) 將除息 4.2 元。



友通表示，自年初以來從專注板卡事業，轉型發展更多系統產品，以強化與客戶間的黏著度。現階段轉型成效陸續浮現，系統產品出貨占比已逾半。ODM(廣度)與客製化 (深度) 兩個面向，也在佳世達聯合艦隊的團體作戰模式之下，透過資源整合創造出更大的效益。



友通指出，該公司後續將持續在垂直領域多角化經營，深耕工廠自動化、車載、軍工與醫療等高毛利市場的精準度，並透過全方位策略合作，加速放大事業體成長，再創營運高峰。