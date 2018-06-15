友通業績成長產能爆滿 斥資買下拍檔新店廠 可望取得拍檔板卡訂單

納入佳世達 (2352) 麾下的 IPC 廠友通 (2397) 因業績大成長，產能大爆滿，週四 (14 日) 晚間公告斥資 1.8 億元取得關係企業拍檔 (3097) 新店土地與廠辦。由於有集團奧援，未來拍檔可望成為百分百委外釋單的 POS 品牌廠，友通有望取得拍檔的板卡訂單，進一步推升友通的業績動能，至於拍檔的組裝業務，則可望交由佳世達負責。



根據公告，拍檔售出新店廠土地與建物，獲利共 9650 萬元，短期內將向友通回租廠辦以不影響現階段的生產出貨，伺後將根據集團相關企業共同協商，再進一步完成業務切割。



佳世達在去年 11 月正式入主之後，至今友通營運面貌全然一新，整合效益也已經開始顯現，5 月營收跳升到 5.45 億元，月增 48.8%，年增率達 60%，6 月業績可望持強，第二季乃至於下半年展望甚佳。友通指出，購買拍檔廠房，主因為目前產能已不敷需求所致。



而拍檔新店廠有一條後段組裝線，之後等拍檔完成全品牌規劃之後，友通有可能將買下該條生產線，以進行少量多樣的後段組裝。目前友通大量訂單都交由佳世達生產，汐止廠區則有一條後段組裝線，負責平常少量多樣的組裝業務，而因應需求，有需要再擴增產線。



至於拍檔如完成全品牌規劃，退出生產行列之後，在肥水不落外人田的思考下，友通可望將其打板業務全部吃下，與佳世達兩家公司各自成為拍檔板卡以及組裝業務的生產主力。

