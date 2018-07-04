傳客戶調整庫存 聚積6月業績較5月小幅下滑 拖累股價跌停

LED 驅動晶片大廠聚積 (3527)，今早因傳出，受到客戶庫存調整影響，6 月業績無法優於 5 月，在此利空消息下，聚積今早開高後股價一路下殺，終場以跌停的 126 元作收，下跌 14 元，但事實上，聚積下半年將迎接奧運商機，加上車用市場布局收割期，第三季業績表現將不看淡。聚積日前法說會中釋出第二季營收季增率約可達到二成，而其 4、5 月營收表現確如預期，市場也期待其 6 月業績可望優於 5 月持續向上走升，但今早傳出，因客戶庫存調整，6 月營收恐較 5 月小幅下滑，受此消息影響，聚積今日股價跌停。



但事實上，聚積整體第二季業績表現不差，不排除還是有望維持二成的既定目標，單季毛利率也望維持首季水位，此外第二季獲利有望優於去年同期。法人圈認為，下半年，不單都是需求的旺季，也有日本奧運商機的提前發酵，再者汽車電子端的布局持續收割，聚積下半年整體表現依舊樂觀可期，全年營收可望年增雙位數，今年整體獲利也會比去年好。