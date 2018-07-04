友通大成長 集團偏多 現金股利超額大放送 明除息殖利率逾5%

IPC 廠友通 (2397) 預計週四 (5 日) 除息 4.2 元，按週二 (3 日) 收盤價 78.5 元計算，股息殖利率達 5.3%，由於今年營運成長展望樂觀，法人看好填息行情。友通去年 11 月正式獲佳世達 (2352) 入主，成為集團在工業物聯網 (IIoT) 佈局主要的軍火供應商，亦是在集團 IPC 領域中的旗艦企業。經過一連串的集團整合過程之後，友通今年營運高速成長，五月業績以 5.45 億元創歷史新高，六月不看淡，上季業績將創歷史紀錄。



由於營運高成長，公司派偏多，因此股息大放送。該公司去年 EPS3.65 元，週四將除息 4.2 元，等於超額配發達 15%，股息殖利率超過 5%，持股 45% 的佳世達近 2.2 億入袋受惠最大。