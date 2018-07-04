新聞

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月04日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         10285         0    2303   聯電                   -7642    -10126  
00632R 元大台灣50反1           7738         0    2353   宏碁                   -3548     -2004  
2349   錸德                    7263     12332    2888   新光金                 -3479     -2888  
00655L 國泰中國A50正2          2566         0    2409   友達                   -3073    -14278  
2448   晶電                    2346    -10883    6116   彩晶                   -2664     -5630  
00673R 元大S&P原油反1          2009         0    2834   臺企銀                 -2279     -4200  
1402   遠東新                  1986      3594    00677U 富邦VIX                -1902         0  
00633L 富邦上証正2             1572         0    2882   國泰金                 -1638       731  
6153   嘉聯益                  1385      3259    2884   玉山金                 -1376    -32343  
00708L 元大S&P黃金正2          1198         0    2337   旺宏                   -1370     -5291  
0056   元大高股息              1022     27933    2458   義隆                   -1329     -2323  
2633   台灣高鐵                 918      3100    5880   合庫金                 -1247    -12399  
2376   技嘉                     887     -2971    4906   正文                   -1186     -1063  
2330   台積電                   817    -23236    2377   微星                   -1175     -8357  
00670L 富邦NASDAQ正2            760         0    2891   中信金                 -1169     -5397  
2002   中鋼                     741    -12353    2332   友訊                   -1116     -2106  
4414   如興                     732      2762    2382   廣達                   -1054    -13413  
2426   鼎元                     697     -3256    00672L 元大S&P原油正2          -998         0  
00636  國泰中國A50              669      9773    3231   緯創                    -949    -20510  
6213   聯茂                     662      1965    2308   台達電                  -905     -5477  
00739  元大MSCI A股             626     11969    2883   開發金                  -846      -307  
9904   寶成                     547     -6749    6505   台塑化                  -781     -2184  
5469   瀚宇博                   485       884    006206 元大上證50              -671         0  
2399   映泰                     429       -61    1605   華新                    -653    -11390  
2481   強茂                     427     -1334    2367   燿華                    -644     -2706  
4739   康普                     422       408    00709  富邦歐洲                -605       130  
2338   光罩                     401     -1770    1101   台泥                    -598     -9196  
3059   華晶科                   340      -370    6239   力成                    -593     -2461  
1305   華夏                     335       158    2886   兆豐金                  -573    -12392  
1536   和大                     301      1907    2486   一詮                    -568       239  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞