勞動力正在萎縮 全球經濟到了250年來的拐點了？

勞工短缺、青年勞動力不足等問題日漸成為全球各國的隱憂。

近日，研究機構 Gefira 則在一份報告中指出，無論在東亞還是在西方，所有生產力高的國家均已到達了發展 250 年以來的頂峰。而人口的不斷減少將帶來一定的經濟後果。

報告稱，在此之前，最具毀滅性的戰爭也沒能阻止人口增長。只有現在，在經過了和平又富裕的幾十年後，發達國家的居民人數持續減少，而這種趨勢還在繼續。但這樣的現象並非由饑荒或自然災害引起，而是一個簡單的事實：人們都不想生孩子。

人口對經濟造成的影響顯而易見，以「少子化」著稱的日本在這一點上更是尤為明顯。Gefira 看到，2006 年至 2016 年的十年間，日本人口減少了 0.5%，石油消費隨之下降 21.8%，汽車銷量減少 7%，GDP 則下滑 4%。

此外，值得注意的是，儘管中國在 2006 年至 2016 年間，人口增長了 5.6%，但在 2016 年至 2017 年期間，僅增長了 0.4%。此前，德銀曾發布報告表示，勞動力萎縮是中國面臨的最大長期挑戰之一，2014 年至 2015 年則是重要拐點。那段時期中，中國勞動年齡人口達到頂峰。但隨著人口老齡化的到來，中國贍養比率在 2010 年觸底；儘管製造業工資在增長，但工人們仍舊逐漸遠離勞動密集型的製造業崗位。

Gefira 分析認為，今時不同往日，以往的經濟衰退或復甦，結果都是會為國家帶來更高的 GDP，使之成為更大的經濟體。但未來則會截然相反。人口減少後，該國對外國石油的依賴也相應減少，大氣污染與二氧化碳排放、交通堵塞情況也都會減少，而生活空間與食物充足程度將隨之上升。

受到新現實影響的將是金融部門，而非普通民眾。如果沒有央行的支持，隨著民眾儲蓄和消費的金錢越來越少，西方金融行業將無法在人口持續減少的狀況中生存下來。

繁榮的經濟通常投資於雙贏的交易，穩定的經濟則是一場零和遊戲，而蕭條的經濟中，所有投資者都是輸家。

這些閃爍着的信號就是央行行長們考慮實施負利率的原因。

Gefira 看到，為了應對這樣的現實，歐美已經開始通過吸引移民來增加人口。該研究機構認為，如果這一進程的步伐保持不變，在本世紀結束之前，西方國家超過 50% 的人口將被第三世界的人民所代替。

美國接受的拉美移民數量前所未有，而歐盟的擴大也彌補了人口的不足。由於歐盟勞動力可以自由流動，德國、英國和荷蘭接受了大批來自中歐的移民，中歐已經沒有年輕勞動力了。

（如圖所示，義大利在歐盟兩次擴張後，人口增速短線上揚；2014 年難民危機伊始，人口增速飆升。）

與此同時，日本的移民政策也已有所鬆動。6 月 15 日，日本通過一項新的移民政策，將在未來七年中允許多達 50 萬外籍勞工進入日本，緩解勞動力短缺。英國《金融時報》當時報導稱，日本預計將支持在五個勞動力短缺的領域設立一項新的「指定技能」勞工居留權，這五個領域分別是農業、社會護理業、建築業、酒店業和造船業。

Gefira 最後總結稱，全球經濟目前集中在東亞和西方國家，其他經濟體則是衛星，這一點至少在可預見的未來內不會改變。當前，東亞和西方國家都很看好非洲大陸的人口紅利，但如果這兩大經濟體對非洲失去興趣，非洲經濟也將隨之崩潰。