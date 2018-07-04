亞德客-KY上半年營收增27% 今年產能增逾25%

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590) 公佈 6 月營收為 14.89 億元，月減 7.25%，年增 12.41%。亞德客指出，受到中美貿易摩擦，導致部分客戶對需求出現觀望態度加上 6 月份工作天數較去年同期減少所致。亞德客累計上半年營收 81.71 億元，較去年同期增加 27%。法人表示，亞德客受惠於智慧自動化需求升溫，加上新產能開出，電子與汽車業開發的新產品陸續發酵，微型線軌加入銷售，今年產能應可較去年成長 25% 至 30%，全年營收、獲利有望續創歷史新高。



為因應接單成長及產能擴增需求，亞德客台南樹谷園區第六及第七棟廠房已陸續完工投產，開始生產微型線性滑軌、滾珠螺桿、電動直行器及數位顯示開關等產品。法人估，亞德客今年微型線性滑軌新產品預估貢獻營收約 1 至 2 億元人民幣。