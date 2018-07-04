花旗：世界盃讓交易員分心了 交易量降幅可達50%

隨著世界盃進入淘汰賽階段，比賽精彩程度也進一步上升。世界盃的熱度也影響到了金融交易員們，一份研究報告顯示，有足夠的證據證明足球讓他們分散了注意力。

花旗集團在一份研報中，通過解析來自固定收益市場的分筆交易數據發現，在世界盃比賽期間交易量下降最多時達 50％，執行成本上漲了 5％至 20％，主要是由於球隊在賽場廝殺時，市場深度減少的緣故。

報告指出，世界盃賽期間的交易量顯着降低（減少 18％至 48％），但對市場深度的影響較小（減少 4％至 32％）。因此，報告認為市場功能不會受到嚴重影響，只是市場參與者的注意力被分散了。

花旗表示，在世界盃比賽期間，歐洲市場通常比美國市場更加分心，美國的執行成本通常僅上漲 4％左右，而歐洲的執行成本則接近 10％。這也並不奇怪，因為歐洲足球整體水平強於美國。

此前湯森路透曾表示，2014 年世界盃期間，大型證券交易所的交易量比此前幾年的同期交易量大幅下挫。數據顯示，2014 年時，每當有東道主巴西隊和最終冠軍德國隊的比賽時，交易員們表現得更加分心。

2010 年世界盃後，歐洲央行也對包括巴西、美國和東道主南非在內的 15 個全球交易所的每分鐘數據圖進行了分析。

研究發現，當一支球隊參加比賽時，本國的交易次數會下降 45％，而交易量則會下降 55％；更誇張的是，每當一支球隊進球時，交易活動又會進一步下降 5％。

歐洲央行在 2012 年的一份報告中就曾表示稱，股市跟隨的是足球場上的變化，而不是交易場上的變化；世界盃期間，球賽會導致價格形成的過程發生變化。

本屆在俄羅斯舉行的世界盃，可能讓大西洋以西的美國、加拿大及拉丁美洲交易員們碰上了時差問題，許多小組賽都將在美國東部時間上午 11 點和下午 2 點舉行，而這兩個時段正好是市場交易時段。

而來自中國內地、中國香港、日韓和新加坡等亞洲國家的交易員則相對比較幸運。眾多比賽將在晚間 11 點或凌晨兩點舉行。他們需要做的，只是將睡覺時間稍稍延後，並不會太耽誤第二天的交易。