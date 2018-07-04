富邦媒6月電競筆電銷售年增七成 7月電競月有望再創高峰

迎接暑假到來，電競題材跟著發燒！富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網指出，近來積極與品牌大廠深度合作，從獨家電競專案活動推出、行銷創意的施展與資源的整合，帶動 momo 購物網 6 月份電競銷售再繳漂亮成績，鍵盤滑鼠銷售較去年同期成長翻倍、電競筆電銷售亦增加近 7 成。時序進入 7 月暑假電競旺季，momo 看準持續狂飆的買氣，攜手各大品牌廠推出《momo 電競月》活動，以期締造銷售新高峰。momo 購物網看準暑期電競商機，將 7 月打造為《momo 電競月》，並邀請 acer 宏碁、ASUS 華碩、msi 微星、HP 惠普、Logitech 羅技、LG 樂金、ViewSonic 優派、B.Friend 等品牌大廠一同共襄盛舉，並祭出多款獨家電競筆電與市場話題商品，看好《momo 電競月》在各科技大廠的鼎力助陣之下，將為站上電競銷售添柴火。



富邦媒指出，《momo 電競月》鎖定學生、入門玩家、進階玩家三大族群，推出獨家或市場話題商品，除了 momo 獨家機款外，《momo 電競月》更獻上總價超過近百萬的四大豪禮，希望帶動電競業績衝出佳績。