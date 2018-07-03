為何通膨上升 黃金暴跌？

7 月 2 日周一，COMEX 8 月黃金期貨收跌 12.80 美元，跌幅 1.0%，報 1241.70 美元 / 盎司，創 2017 年 12 月 21 日以來主力合約收盤新低。與此同時，最新數據顯示，1 月以來，美國 CPI 年增率由 2.1% 升至 2.8%，通膨水平創近 6 年新高。

傳統意義上，市場認為黃金有抗通膨屬性，通膨加速上升時，黃金將受到青睞、價格不斷上漲。但 2018 年以來，美國通膨水平加速上升，黃金價格大幅下跌。何解？

長江證券分析師趙偉認為，黃金實際上並沒有抗通膨功能，長期走勢主要由美國實質利率決定，中短期還受美元影響。

結合曆史數據來看，趙偉指出，雖然黃金傳統上被認為是抗通膨金屬，但無論是黃金與通膨之間，還是黃金與油價（油價是影響通膨的核心因素之一）之間，都沒有顯現明顯的正相關關係。

此外，黃金與避險情緒之間也沒有穩定的相關關係。黃金由於具備保值功能，因此也具有一定的避險屬性，但黃金與避險情緒之間，並沒有穩定的相關關係。

趙偉分析認為，影響黃金走勢的核心因素是美國實質利率水平。

作為最近似貨幣的商品，黃金實際上是一種不生息 (保值) 的類美元資產。黃金的價格變化，主要受它與生息美元資產之間的相對收益表現影響。例如，當美元資產的殖利率上升時，黃金的吸引力將有所下降，價格趨於下跌；而隨著美元資產殖利率下降，黃金的吸引力將逐步提升，價格趨漲。用美國實質利率來衡量生息美元資產的殖利率，歷史數據顯示，黃金價格與美國實質利率走勢高度負相關。

趙偉還稱，中短期內，黃金走勢還受美元指數影響。由於美元指數或繼續保持強勢，黃金仍將承壓。長期來看，隨著美國景氣到達繁榮頂點、經濟拐點緊隨其後，美國實質利率水平或逐步回落，黃金的配置價值逐漸體現。

或是緣於黃金以美元指數計價（黃金是實物商品），以及美元指數在一定程度上能反映相關美元資產的殖利率，黃金在中短期內走勢還受美元指數影響。經驗來看，在美元指數上漲時，黃金往往承壓。

中短期內，美強、歐弱格局或將延續。美國方面，經濟表現相對穩健，聯準會也因通膨上升釋放鷹派信號、暗示年內將升息 4 次。歐洲方面，受美歐貿易摩擦不斷升級以及中國經濟面臨下行影響，歐洲出口或難改善、景氣趨於進一步回落，同時，歐央行也已承諾在 2019 年 6 月前不升息，繼續實施寬鬆貨幣。美強、歐弱格局下，美元指數或繼續保持強勢，黃金隨之承壓。

歷史經驗顯示，美國經濟增速持續下滑後，聯準會貨幣政策將由緊縮轉向寬鬆，美國實質利率水平隨之回落，黃金價格趨於上漲。目前，美國經濟的領先指標製造業 PMI 新訂單指數已見頂回落、加速下滑，景氣到達繁榮頂點。長期來看，隨著美國經濟拐點到來、GDP 增速加速下滑，美國實質利率水平或趨回落，黃金配置價值逐漸體現。

『新聞來源／華爾街見聞』