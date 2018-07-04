台泥Q2獲利拚新高 啟動400億元募資瞄準綠能投資

台泥 (1101-TW) 5 月營收 116.83 億元，月增 4.75%，年增 37.69%，創歷史新高，自結 5 月每股純益 0.56 元，逼近第 1 季獲利，法人預估第 2 季每股純益挑戰 1.31-1.4 元，可望同創新高，全年獲利將超過百億元，拚創歷史新高；因應綠能領域投資甚至是未來購併需求，已公告正式啟動 400 億元募資。

台泥首季來自水泥獲利達 28.84 億元，年增 1186%，稅後純益 29.45 億元，季增 11.34%，年增 254%，創 2014 年第 3 季以來近 14 季新高，每股純益 0.69 元，年增 200%；日前公告 5 月自結獲利，單月稅後純益 26.14 億元，年增 144%，每股純益 0.56 元，年增 128%。

台泥對第 2 季營運看法樂觀，由於中國大陸錯峰生產及嚴查環保政策，有助水泥價格穩定，預估第 2 季噸毛利可望與第 1 季相當；轉投資事業部分，和平電廠去年輸電線第 72 號電塔因風災倒塌，造成營運虧損，第 1 季整修完成，預估將是第 2 季主要獲利來源之一，包括環保、運輸等轉投資貢獻也持續加溫。

台泥上半年獲利看好，水泥價格及需求相對增溫，第 3 季則看雨季的情況，由於水泥庫存水位不高，價格可望維持穩定，董事長張安平在先前股東會後表示，今年下半年看起來不錯，雖然水泥價格因為梅雨季影響有些微下跌，但台泥營運仍樂觀。

法人預估，台泥第 2 季每股純益超過 1 元，有機會挑戰 1.3-1.4 元；全年稅後純益可望上看 130 億元，創下歷史新高紀錄。

台泥增資 400 億元已正式公告啟動，主要作為國際布局及營運之用，將首度發行海外公司債，發行總額上限 5 億美元 (約新台幣 150 億元)；另外，將以現金增資發行甲種特別股，發行規模 20 萬張，暫定發行總金額 100 億元；普通股則將以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，發行數量約 37.5 萬張到 46.8 萬張，總額約 150 億元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：台泥元大 7A 購 01 (078019-TW)、台泥凱基 7A 購 01 (078125-TW)、台泥國泰 7B 購 01 (079793-TW) 等。