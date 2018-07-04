特斯拉被唱衰 貿聯-KY股價臉綠 7月底週產目標6000輛

特斯拉 Model 3 雖於 6 月最後一週達成週產 5000 輛目標，並上修 7 月單週產量至 6000 輛，但部分分析師不買單，對於是否能維持該產量打上問號，導致特斯拉 3 日收盤股價大跌 7.23%，也連帶影響台廠供應商貿聯 - KY(3665) 今日股價重挫，盤中跌破 200 元，最低來到 198.5 元，跌幅逾 9%。貿聯 - KY 表示，目前出貨進度皆跟著特斯拉腳步走，並在持續成長當中，在 Model 3 產量成長下，樂觀看待今年整體出貨量將大幅優於去年表現。



法人指出，貿聯 - KY6 月最後一週對 Model 3 出貨已達 5000 輛，7 月則將持續維持單週 5000 輛的出貨水準，並朝 7 月底單週出貨 6000 輛的目標努力，而今年包含 Model 3、ModelS 及 X 的整體出貨則有望逾 20 萬輛，優於去年 12 萬輛的出貨表現。