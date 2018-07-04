中興電旗下嘟嘟房估今年獲利上看1億元 明年分拆朝IPO發展

中興電工 (1513) 旗下嘟嘟房停車場，昨天晚上位於林森北路場站發生火警，總計 46 部車子無法取出，消防及保險仍在鑑識中；董事長江義福指出，由於有保險，對公司營運影響不大，而所有停放遭損害的車子都會負責賠償。嘟嘟房事業今年營收約 19-20 億元，全年淨利上看 1 億元，明年進行分拆朝 IPO 發展。中興電工旗下嘟嘟房停車場事業原本預計下半年進行分拆，但因資產整理延宕，江義福指出，預計明年完成，而目前旗下有近 300 家停車場、6 萬個車位，估計今年營收約 19-20 億元，淨利可望由去年 7000 萬元攀升上看 1 億元。



此外，看準智能停車發展趨勢，中興電工投資俥酷 (iParking)，並與嘟嘟房停車結合的整合性的 O2O 解決方案，利用這套 APP 讓嘟嘟房通路更加廣大。



針對昨天晚上 7 時左右，台北市中山區林森北路的嘟嘟房停車場發生火警，未發現有人員受困或傷亡，而消防人員及保險公司都在鑑定中。



江義福指出，該停車場站總計有前、後車塔，起火主要在前塔，而後塔儘管沒有車子損害，但因當時搶救灌水，公司會負責洗車、美容，前塔車子若有損害，也會負責到底進行賠償，由於目前必須等消防局鑑定後才能陸續取出車子，估計要 1-2 天時間，而公司因有保險，對營運面影響不大。