四川水災重創比特幣基地 創意、台積電、日月光、景碩有望受惠

大陸暴雨引發嚴重水患，重創比特幣的四川基地，市場傳出，上萬台挖礦機受創，比特幣挖礦機用 ASIC 採購訂單有望快速釋出，包括上游 IC 設計公司創意 (3443)、晶圓代工廠台積電(2330)、封測廠日月光(3711)，以及基板廠景碩(3189) 等，可望迎來相關急單，在此消息帶動下，創意今早股價表現搶眼，最高價位達 281.5 元，漲幅超過 4.8%。四川是比特幣挖礦機重鎮，中國大陸有近七成的礦場都設在四川，本次暴雨讓上萬台挖礦機慘遭淹沒，全球算力驟減三成，為快速填補上失去的產能，市場預料，比特幣挖礦用 ASIC 的急單將快速到位，包括台積電、創意、日月光與景碩等上下游供應商可望受惠。



尤其對台積電與創意來說，其股價走勢與基本面表現與比特幣連動大，近日因市場對第三季旺季效益有疑慮、擔憂中美貿易戰引發的衝擊等問題，外資大賣台積電與創意等股票，致使台積電與創意股價連日重挫，而今日台積電與創意不單有利多題材加持，也頗有跌深反彈的跡象。