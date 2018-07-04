錩新三箭齊發 今年力拼雙位數成長

錩新 (2415) 昨日除息，配發現金股利 1 元，錩新今年業績展望樂觀，位於越南的富鑫證券事業目前獲利穩定，鍛造事業也穩步走高，業績目標力拼雙位數成長，帶動除息當日股價收紅，而今日開盤股價即一路上漲，早盤達成填息價格，股價最高來到 24.60 元，漲幅逾 4%。隨越南股市景氣好轉，富鑫證券第一季獲利達 126 億越南盾(約 1800 萬元台幣)，年增幅度達四倍。錩新指出，富鑫證券目前在越南市佔率約 3%，為前幾大外資券商，獲利表現穩定成長，但錩新也坦言，證券事業受整體經濟景氣波動影響較大，對於未來獲利狀況預期仍要視經濟環境而定。



錩新營收貢獻以揚聲器金屬鍛造為主，占比達八成，而在加入揚聲器塑膠事業後，錩新則提到，去年第四季塑膠事業已單月轉盈，目前產能利用率已達八成以上，再加上製程技術受客戶肯定，可提供揚聲器在金屬件及塑膠件的產品需求，預計今年該事業將可步上穩定獲利軌道。



錩新 6 月營收 1.87 億元，月增 9.61%，年增 3.27%；累計 1-6 月營收 10.67 億元，年減 1.32%。