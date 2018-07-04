中國正計劃削減個人所得稅刺激消費 同時消弭貧富差距？

為了推動消費和降低貧富差距，中國人大已經開始起草減稅法案，削減大多數人的稅收。

《金融時報》報導指出，中國正在努力降低過度的儲蓄率和投資率，並提升家庭消費比率。經濟學家表示，提高稅後家庭收入對於鼓勵人民開始消費至關重要。

根據官方數據，貧富差距甚大的中國人民收入的基尼係數 (Gini) 約為 0.40，這一數據被世界銀行定義為「嚴重不平等」的等級。2016 年一項權威的非政府調查估計，真實數字甚至更高。

新的稅收計劃提高了課稅門檻，達到門檻的個人每年需繳納 6300 至 9000 美元的所得稅，並擴大三個最低稅率：3%、10% 和 20%，以涵蓋之前以更高稅率納稅的數百萬納稅人。最高稅率 20% 課稅額從每年 16000 美元增加 3 倍到 45000 美元。

根據投資銀行中國國際金融有限公司 (China International Capital Corp) 的一項分析，幾乎所有納稅人都將獲得減免，年收入在 27000 美元至 45000 美元之間的人獲利最大。

以一個每年收入 31000 美元的納稅來算，其有效稅率將下降 8.1 個百分點，而收入超過 9 萬美元的人則會下降 4.2 個百分點。

中國人大擬修法降低個人所得稅率，鼓勵消費 （圖: AFP）

中國立法機關全國人大常務委員會公布了稅改草案，在 7 月 28 日徵求公眾意見。最終版本預計將於 10 月生效。

最新的稅改計劃還包括打擊避稅的新措施，因為許多中國人慣於逃稅。這些措施包括加強房地產稅收、防止利用離岸避稅天堂，以及打擊以避稅為主的「不合理商業安排」。

減稅不會對中國的財政預算產生重大影響，因為與其他大型經濟體相比，中國財政較少依賴個人所得稅。按當前匯率計算，去年中國個人所得稅稅額達 1800 億美元，相當於稅收總額的 8%。而在美國，個人所得稅占財政收入的一半。

降低稅率預計不會造成重大收入漏洞。中國稅收總額去年成長 11%，其中包括所得稅收入成長 19%。增值稅是中國稅收的最大組成部分，佔去年稅收的 39%，而企業所得稅貢獻了 22%。

中國也正在推動徵收房產稅的計劃，但這一更具爭議性的立法程序預計還需要幾年時間。