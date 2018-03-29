中國5/1起再送企業4000億減稅大禮包 這些行業最受惠

中國國務院總統李克強 3 月 28 日主持召開常會，送出 4000 億元 (人民幣，下同) 減稅大禮包，內外資共享，自今年 5 月 1 日起實施。

會議決定 3 項減稅措施：

1) 將製造業等行業增值稅稅率從 17% 降至 16%，將交通運輸、建築、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從 11% 降至 10%，預計全年可減稅 2400 億元。

2) 將工業企業和商業企業小規模納稅人的年銷售額標準由 50 萬元和 80 萬元上調至 500 萬元，並在一定期限內允許已登記為一般納稅人的企業轉登記為小規模納稅人，讓更多企業享受按較低徵收率計稅的優惠。

3) 對裝備製造等先進製造業、研發等現代服務業符合條件的企業和電網企業在一定時期內未抵扣完的進項稅額予以一次性退還。

3 項減稅措施，全年將減輕市場主體稅負超過 4000 億元，內外資企業都將同受益。

中國社會科學院財經戰略研究院副研究員何代欣向《每日經濟新聞》記者表示，將製造業等行業稅負降低，將有助於降低企業生產成本；同時，將交通、農產品等增值稅稅率降低，最終可能傳導到服務和消費品價格上，讓廣大老百姓受益；將更多小規模納稅人納入較低徵收率範圍，有利於小規模企業擴大自身規模，同時納稅行為也會更加規範。

近年來，小微企業稅收優惠政策頻出。國家稅務總局資料顯示：營改增自 2012 年實施以來，已累計減稅近 2 兆元，打通抵扣鏈條，擴大了稅基、拉長了產業鏈，助力供給側結構性改革。2017 年僅支持大眾創業、萬眾創新稅收優惠政策減稅就超過 5000 億元。

萬博新經濟研究院副院長劉哲對《證券日報》記者說，本次減稅的方式直接且時效性強，相關企業將迅速受益。他認為，除了個別簡易徵收的應稅項目外，製造業、交通運輸等行業增值稅率均下調 1%，其中對於交通運輸、建築、基礎電信等原適用於 11% 稅率的邊際影響更大一些。按照 2017 年的 28 兆元工業增加值，7.5 兆元工業企業淨利潤估算，本次減稅將使企業淨利潤提升 3.7 個百分點。

不過，與美國總統川普今年通過的減稅政策相比，中國此次 4000 億減稅力度，只有川普的一半。

新浪財經報導，據統計和預測，川普歷史性改革未來 10 年的減稅規模是 1.5 兆美元，每年的減稅規模是 1500 億美元，折合人民幣大約是 9000-10000 億元。如果僅就減稅規模，此次 4000 億的減稅力度相當於川普減稅力度的一半。

但按照今年兩會的政府工作報告承諾，全年將為企業和個人減稅 8000 多億元，促進實體經濟轉型升及，著力激發市場活力和社會創造力。因此，預計後期還將會有一系列包括個稅改革等減稅政策出台，而這一減稅規模將與川普減稅的力度基本相當。