向軟銀遠景基金看齊 金融時報：中國擬打造總額1000億人民幣科技基金

《金融時報》報導，中國招商局集團 (CMG) 正與英國企業合作，推出一支全新的 1000 億元人民幣 (約 150 億美元) 的科技投資基金，意在成為日本軟銀 (9984-JP) 創立的 1000 億美元遠景基金的中國版。

這家國有企業集團以及其他未具名的中國企業已承諾集資高達 400 億元人民幣資金，將主要用於投資中國科技公司。

CMG 即將宣布計劃與英國 Centricus 以及 SPF 集團的合資計劃。Centricus 是一家協助打造軟銀創紀錄科技基金的投資公司；而 SPF 集團是一家位於北京的小型基金經紀商，其合作夥伴包括了 BlackRock (貝萊德) 創始人 Larry Fink 的兒子 Joshua Fink。

報導指出，Centricus 和 SPF 集團將負責由政府、大學和其他科技公司募得剩餘的 600 億元人民幣。Centricus 由前德意志銀行高層主管 Nizar Al-Bassam 和前高盛合夥人 Dalinc Ariburnu 領軍，他們與中東主權財富基金保持密切關係，並協助軟銀從沙烏地阿拉伯和阿布達比的國家基金獲得 600 億美元的投資。

Ariburnu 說：「科技革命發生的速度比預期的要快得多，為科技領域的投資創造了巨大的競爭力。目前正是可用資金規模和進入大市場的能力有權改變遊戲規則的階段。」

上週，英國《金融時報》曾報導，隨著矽谷風險投資公司尋求更多火力與軟銀競爭，紅杉資本已在價值 80 億美元的全球基金中募得第一筆 60 億美元的資金。

CMG 在過去幾年中越來越關注科技投資，最近獲得了北京集團子公司招商基金的批准，成立了 6 支基金，其中一支作為參與科技 IPO 的原始投資人。該集團的金融業務活躍於中國科技產業，最近成為小米在香港首次公開募股的 7 大創始投資人之一。