中國對小微及創業創新企業再減稅600億人民幣 對普惠金融監管考核

路透報導，中國國務院常務會議週三宣布，決定再推出七項減稅措施，支持創業創新和小微企業發展，對銀行普惠金融服務實施監管考核，確保今年實體經濟融資成本下降，為降低創業創新成本和小微企業發展動力，並促進就業，預計全年再為企業減負 600 多億元人民幣 (下同)。會議決定加大減稅力度，一是將享受當年一次性稅前扣除優惠的企業新購進研發儀器、設備的單位價值上限從 100 萬元提高到 500 萬元，二是將享受減半徵收企業所得稅優惠的小微企業，年應納稅所得額上限從 50 萬元提高到 100 萬元；以上兩項措施實施期限為 2018 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日。



三是取消委託境外研發費用不得加計扣除限制，四是將高新技術企業和科技型中小企業虧損結轉年限由 5 年延長至 10 年；五是將一般企業的職工教育經費稅前扣除限額與高新技術企業的限額統一，從 2.5% 提至 8%，前述三項措施從今年 1 月 1 日起實施。



六是從 5 月 1 號起，對納稅人設立的資金帳簿減半徵收印花稅，對其他帳簿免徵印花稅；七是將目前在試點的創業投資企業和天使投資個人投向種子期、初創期科技企業按投資額 70% 抵扣應納稅所得額的優惠政策推廣到全國。企業所得稅、個人所得稅有關優惠政策，分別自 1 月 1 日和 7 月 1 日起施行。







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