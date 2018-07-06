停牌6年 大慶乳業變身輝哥火鍋 復牌暴跌近9成

獲大陸連鎖火鍋店「小輝哥火鍋」借殼上市的大慶乳業 (1007-HK) 今 (6) 日復牌，結束歷時 6 年的停牌之路。該股一復牌股價急殺，截至早盤 10:50，報港幣 0.35 元，狂跌 87.575%，跌掉港幣 2.467 元，剩不到港幣 1 元，成交港幣 6845 萬元，市值僅剩港幣 2.12 億元。

大慶乳業復牌急跌 87.575%。 (圖：新浪財經)

大慶乳業昨 (5) 日發佈公告，已於本週三 (4 日) 履行及完成聯交所施加的 6 項復牌條件，經擴大後集團擁有足夠業務運作或資產，符合上市規則第 13.24 條的規定。該公司於本週三已經向 6 名獨立承配人以每股港幣 0.1025 元，配售合共 7.5787 億股，涉及港幣 7768 萬元。

公司亦已經發行 37.893 億股新股，及港幣 1.294 億元可換股債券予新大股東洪瑞澤，即他持有龍輝 73.3% 股份，計及股份加上可換股債券的收購業務作價合共為 5.18 億元，洪瑞澤、蘇錦存、袁明捷及陳軍已獲委任為執行董事；陳浚曜先生及麥廣帆先生已獲委任為獨立非執行董事，原主席及執行董事蔡朝暉將會辭任執行董事職務。

公司在週三的股東特別大會上，通過公司名稱更改為「龍輝國際控股有限公司」的決定。

大慶乳業因涉財務造假，自 2012 年 3 月起停牌；在 7 月初向港交所提交第三次新上市申請，尋求上市委員會批准其反向收購行動，以尋求復牌。

根據早前公布的復牌方案，大慶乳業收購在大陸「輝哥」火鍋共有 98 間自營食店，在去年底止年度，收入約人民幣 7 億元，微跌約 1%；利潤為人民幣 2565.2 萬元，下跌超過 3 成。