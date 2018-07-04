【異動股】鋼鐵板塊走勢強勁 安陽鋼鐵(600569-CN)漲停

7月4日早盤，鋼鐵板塊大幅走高，截至目前，安陽鋼鐵(600569-CN)漲停報4.07元，華菱鋼鐵(000932-CN)漲7.2%報8.79元，淩鋼股份(600231-CN)漲6.27%報3.56元，三鋼閩光(002110-CN)漲5.86%報15.72元，柳鋼股份(601003-CN)漲4.99%報7.75元，八一鋼鐵(600581-CN)漲4.33%報5.06元，新鋼股份(600782-CN)、韶鋼松山(000717-CN)、南鋼股份(600282-CN)等均走強漲超3%。

消息面上，據《上海證券報》7月4日消息，供給側改革的成效在鋼鐵行業持續顯現。安陽鋼鐵預計上半年淨利潤預增3142%至3682%;華菱鋼鐵上半年淨利潤預增幅度也達253%至274%。

安陽鋼鐵7月3日晚公告，預計2018年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比將增加8.72億元至10.22億元之間，增幅為3142%-3682%。業績預增主要原因是，鋼鐵行業供需總體平衡、效益穩定提高、結構不斷優化，運行質量持續向好;公司加強轉型升級、技術創新力度，持續優化産品結構，生産穩定順行，降本增效措施得力，主要經濟技術指標大幅改善;本期産銷量呈增長態勢，盈利能力穩步提高等。

華菱鋼鐵同時公告，預計2018年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為33.8億元至35.8億元，同比增長253%-274%。公司表示，2018年上半年鋼鐵行業供需繼續處於緊平衡狀態，維持了較好的盈利水平;持續推進精益生産、銷研産一體化和營銷服務體系建設，生産效率大幅提升。

其他鋼鐵上市公司也在主動加快綠色轉型步伐。如八一鋼鐵3日公告，公司決定自籌資金2.87億元，投資建設煉鐵焦化分廠焦爐煙氣脫硫脫硝項目和能源中心熱力分廠2×240t/h燃氣鍋爐煙氣脫硫除塵設施等4項環保項目，以提標改造和全面優化公司環保系統，最大限度地降低運行成本，促進公司長遠發展。

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