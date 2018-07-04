【異動股】農業板塊活躍走強 中農立華(603970-CN)漲停

今日早盤，貿易戰概念捲土重來，農業板塊活躍走強，中農立華(603970-CN)漲停報20.42元，傲農生物(603363-CN)大漲6.94%報15.88元，宏輝果蔬(603336-CN)漲5.2%報27.52元，登海種業漲4.35%報7.19元，西部牧業(300106-CN)漲4.17%報5.50元，萬向德農(600371-CN)漲3.46%報8.66元，農發種業(600313-CN)漲3.23%報3.2元，豐樂種業(000713-CN)、敦煌種業(600354-CN)、金健米業(600127-CN)等個股紛紛拉升。

消息稱，美國將於本周五對中國商品加徵關稅。外交部回應稱，中國政府有義務維護自身的正當權益，包括中國産業界和消費者的正當權益。外交部發言人陸慷表示，此前商務部新聞發言人已經多次作出了明確表態，強調如果美方出台所謂的徵稅清單，中方已經做好準備，將綜合使用各種必要的舉措，堅決捍衛中國的國家利益和人民利益。

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