海外出行戰爭繼續 Uber最大競爭對手Lyft估值較去年翻倍

周三，Uber 最大的競爭對手 Lyft 表示，在獲得 6 億美元的最新一輪融資之後，Lyft 估值達到 151 億美元，較其去年的估值翻倍。

Lyft2017 年 4 月的估值為 75 億美元。 六個月前，Lyft 獲得 15 億美元融資，當時估值為 115 億美元。

新一輪融資由投資機構 Fidelity Investment 領頭，參與投資的機構包括 Senator Investment Group、AllianceBernstein, Baillie Gifford 等。Fidelity Investment 對 Lyft 投資達 8 億美元。

與 Uber 一樣，Lyft 也有 IPO 的意圖，但具體時間還未確定。

Uber 於今年 5 月表示，它將為員工和現有投資者進行二級股票出售，將使公司估值達到 620 億美元，高於去年年底的 480 億美元。

今年一月 Uber 剛從軟銀獲得 12.5 億美元，計劃於明年下半年尋求上市，有可能是史上市值最大的 IPO。

去年，當 Uber 深陷各種醜聞之際，Lyft 的市場市佔率正在不斷增加。

華爾街日報引用 Second Measure 追蹤信用卡交易所得數據顯示，Lyft 目前市場市佔率達到 24%，如果不計入 Uber 送餐服務，Lyft 市場市佔率達到 27%。而 Lyft 五月公布的數據顯示，該公司在美國打車市場市佔率達到 35%，2017 年 1 月市場市佔率還僅為 22%。

除了擴大國內市場市佔率，Lyft 也於去年進入其首個國際市場－－加拿大，並計劃進軍歐洲與拉丁美洲市場。而 Uber 雖然在全球營運，但剛從東南亞、俄羅斯與中國市場撤出，因為競爭激烈導致營運不佳。

此外，Uber 以 2 億美元左右的價格收購了電動自行車公司 Jump，而 Lyft 也正在就收購自行車共享公司 Motivate 進行談判，收購價可能在 2.5 億美元左右。

華爾街日報報導，據知情人士透露，今年 Lyft 的訂單總額達 77 億美元，Uber 去年總訂單為 370 億美元。

Lyft 成立於 2012 年，總部設於舊金山，到目前為止融資 51 億美元；Uber 融資總額為 160 億美元。