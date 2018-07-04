東銀國際控股(00668-HK)交代借款人還款進度

東銀國際控股(00668-HK)公布，借款人之債務重組於債務重組過程中，重慶市政府在借款人的債權人當中擔任協調角色，以促成債務重組計劃的形成。根據重慶市政府於2017年12月7日召開的專題協調會，相關政府部門與借款人的主要債權人已對債務重組計劃達成初步共識：債務重組的原則是為相關債權人取得相關借款本金及利息的還款；及不鼓勵任何單方面執行或轉移對借款人的抵押品。董事亦得悉抵押品(即東銀殼牌51%股本權益)為債務重組計劃中的核心資產一部分。因此，解除抵押品為債務重組計劃的首要任務之一。

誠如四月份公告所披露，公司於2018年4月9日收到借款人發出的通知，當中載述華融已開始著手進行與債務重組相關的初步盡職審查及諮詢工作。該公司亦得悉華融正在編製東銀殼牌的估值報告。債務重組計劃最初預期將於2018年6月30日前取得債權人批准，而借款人的還款時間表則最初預期將於2018年8月30日前落實。

根據六月份通知，盡職審查工作於2018年4月開始，現在仍在進行估值、財務及法律方面的盡職審查工作。考慮到延後債務重組計劃的理由，以及基於借款人及東銀殼牌將於2018年9月30日前提供公司核數師所要求的資料及文件，基事認為延後債務重組計劃的時間表將不會對收回該等借款的可能性或公司的財務狀況造成任何重大不利影響。倘還款時間表未能於2018年10月底前落實，該集團將考慮執行抵押品以收回該等借款之未償還金額及╱或就該等借款之未償還金額之相關差額確認減值虧損。

根據借款人截至2016年12月31日止年度的合併經審核財務報告，借款人的流動資產約人民幣385億元，其流動負債則約人民幣253億元。因此，董事認為借款人的財政狀況仍然穩健，故借款人面對的財政困難應屬相關時間的短期流動資金問題。

借款人已於墊付該等借款日期起至2017年月底期間，根據該等借款之相關合同妥為支付該等借款各自的季度利息。專題協調會結束後，該公司自2018年1月起並無收到該等借款的任何應計利息付款。據該公司了解，債務重組將包括該等借款的應計利息還款。因此，該公司預期收回應計利息付款連同該等借款的本金。

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