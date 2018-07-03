看好公司增長潛力 恒大(03333-HK)2.86億回購1413萬股

中國恒大(03333-HK)7月3日發佈公告，以總計約2.86億港元回購1413萬股，每股回購價格區間19.32至20.8港元。在強力回購支援下，恒大股價低開高走，收盤逆市上漲3.75%，收報於20.75港元。

「恒大此次大手筆回購股票，不僅有力保護中小股東利益，提振投資者信心，充分顯示出公司對發展前景的看好，也直接對股價形成強力支撐。」 海通證券分析師塗力磊向記者表示。

每當股價被低估或被做空時，恒大均通過大手筆回購股票提振市場信心，保護中小股東利益。資料顯示，自2009年上市以來，恒大共斥資242億港元多次回購，累計回購股票數量約46.6億股，堪稱港股資本市場的「回購王」。

今年上半年，恒大實現銷售3041.8億元人民幣，同比增長24.6%，累計合約銷售面積及銷售均價分別約為2,905.9萬平方米及每平方米人民幣10,468元。銷售持續高增長有望推動利潤繼續大幅增長，為股價上漲打開空間。

去年年初，恒大啟動戰略轉型，在發展模式上，由「規模型」向「規模+效益型」轉變；在經營模式上，由以往高負債、高杠杆、高周轉、低成本的「三高一低」向低負債、低杠杆、低成本、高周轉的「三低一高」轉變。2017年年報顯示，恒大核心淨利405億元，大增94.7%，淨負債率大降六成，戰略轉型成效顯著。

在強勁的業績增長預期下，花旗、野村證券等多家國際投行紛紛給予恒大「買入」評級，其中花旗、海通證券分別給予40.8港元、40.46港元的目標價位。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)