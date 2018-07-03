壽險業首季債券未實現獲利蒸發逾4700億 海外投資風險引關切

國際間資本市場波動加劇，壽險業首季帳上持有的債券未實現獲利蒸發逾 4700 億元，也讓外界更關切壽險業海外投資風險。為了控管風險，不讓壽險業投資國際板債券無上限，金管會預計下周與保險業者就海外投資上限 65% 進行溝通。

公債殖利率反彈，壽險業首季帳上持有的債券未實現獲利蒸發逾 4700 億元，外界擔心美國若加速升息，恐進一步侵蝕壽險獲利能力及資本適足率，對此，金管會主委顧立雄今天表示，美國升息，對壽險業影響比預期小，因為要「交易」才會受公債殖利率波動的影響，相對來說，匯率壓力風險對壽險業影響才是最大。

依現行規定，保險業海外投資上限為可運用資金的 45%，但不包含國際板債券和部分外幣保單。

而立法院財委會 4/19 初審通過保險法修正條文，授權金管會可視保險業財務、風險管理及法令遵循，限制其投資國際板債券的金額。

對於保險業投資國際板債券設限，金管會目前希望保險業投資國外加計國際板債券金額，不要超過可運用資金的 65%，而這也是金管會的「警示指標」，不過，65%「天花板」的分子，可先扣掉外幣保單，若業者的海外投資在扣除外幣保單後、達到可運用資金的 65%，金管會將特別關注，甚至要求超過 65% 上限的業者，加強壓力測試。

顧立雄表示，現階段金管會將解決保險業國外投資占比的問題，預計下周與保險業者就海外投資上限 65% 進行溝通。