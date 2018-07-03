499之亂衝擊綁約購機需求 中華電瞄準百萬3G升級用戶

電信三雄 5 月初的 499 吃到飽資費，吸引了逾 200 萬民眾搶辦，中華電 (2412-TW) 行動通信分公司副總胡學海今 (3) 日坦言，短期確實衝擊到綁約手機下滑，空機銷售比例增加，民眾換機時間也拉長到 3-4 年；他強調，將透過加值服務及旗艦機的綁約方案，努力拉升 ARPU；另外，鎖定 3G 升 4G 約百萬用戶，則是攜手華碩 (2357-TW) 新機，推出 0 元購機專案。

胡學海表示，民眾以往換機時間約 2-3 年，隨著智慧手機生命周期拉長，去年換機周期也有同步延長的情況，現在已到 3-4 年，499 方案因是單門號方案，對電信綁約購機造成影響，空機銷售反而拉升。

他強調，為降低 499 對 ARPU 的衝擊，將以加值服務及旗艦機的各項優惠綁約方案來彌補；目前包括 KKbox、hamivideo、Fox、手機保險等加值服務的表現都不錯。

年底 3G(第三代行動通信業務) 特許執照將到期，電信業者推估整體約有 600 萬 3G 用戶將受到影響，胡學海指出，中華電因去年已取得 2100MHZ 頻段，未來雖然執照到期但技術上網路並不會關閉，將持續提供服務，3G 用戶即使是用 3G 手機及 SIM 卡也可以通訊，未來在 5G 開始後，將評估適當退場時間。

胡學海指出，從開始推動 3G 升級 4G，已有 180 萬 3G 用戶升級，目前還有約 60 萬 3G 用戶，另外，有約 40 萬是 4G 的 SIM 卡但卻透過 3G 手機在使用，合計這百萬用戶，是要努力爭取的目標對象。

他表示，3G 用戶高達 9 成都使用單純的語音通話，因此透過這次 199 元起 0 元購機方案，希望吸引老客戶升級，催出新一波換機潮，胡學海強調，目前 3G 用戶大多是無約用戶，並不會產生違約金，為了留住老客戶，特別推出不同的資費方案。

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