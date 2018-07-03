力拼翻身 華碩H2營運看旺 今股價逆勢邁開填息步伐

華碩 (2357) 週二 (3 日) 除息 15 元，首日不畏大盤開高走低影響，以填息 2 元作收，來到 260 元價位，上漲 0.78%，不過，外資近期對華碩持續站在賣方。華碩近年處於營運調整期，業績下滑，今年靠著擴大電競業務量能與 ZenFone 5 智慧型手機提前上市，尋求翻身契機。該公司去年 EPS 為 20.93 元，為分家以來新低，日前股東會也通過配發 15 元的現金股利，股息殖利率如以週一 (2 日) 收盤價 273 元計算高達 5.5%。



週二華碩股價 258 元開出，盤中雖一度小跌，但全場幾乎均力守紅盤之上，儘管在台股週二開高殺低，終場跌逾 62 點，但無礙其填息步伐的展開。終場則收在最高點 260 元價位。



在營運調整效益逐漸發揮之下，華碩對今年營運翻轉的信心漸增，內部也定下營益率要重返 4% 以上的目標，儘管第二季為傳統淡季，但下半年成長看好，本季力拼手機部門轉盈。