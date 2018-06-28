搶搭世足熱 華碩ZF Max Pro攻莫斯科 與當地最大電信商MTS簽訂MOU

華碩 (2357) 第三季智慧型手機業務拼轉盈，執行長沈振來身負重任，週三 (27 日) 領軍赴俄羅斯莫斯科舉辦 ZenFone Max Pro 新品發表會，並與當地最大電信商 MTS 簽署合作備忘錄(MOU)，成為長期的策略夥伴，在俄羅斯市場深度合作。華碩 4 月下旬於雙印市場首發的大電量智慧手機 ZenFone Max Pro，在世足賽火爆期間趕赴賽事現場莫斯科舉行新品發表會，搶搭世足賽熱潮商機，當中與 MTS 簽署合作備忘錄，希望透過 MTS 了解當地消費者的使用需求及喜好品味，打造更在地化的產品與服務。



華碩表示，ZenFone Max Pro 為華碩最新大電量的智慧手機，搭載高通 Snapdragon 636 行動運算平台、雙後鏡頭相機，以及高達 5000mAh 的超強電池續航力，可提供使用者長達 48 小時不間斷的高效能使用體驗，滿足喜歡長時間沉浸手機遊戲的使用者需求。



除了效能及續航力之外，新機 6 吋 FHD+(1080 x 2160) 全螢幕置於 5.5 吋機身，展現行動俐落時尚；而配備的五磁揚聲器及 NXP 智慧型放大器，更可增加 41% 的音量表現，增加使用者的影音娛樂體驗。華碩指出，ZenFone Max Pro 亦預計於七月中於台灣市場上市。