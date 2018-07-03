台泥5月獲利逼近Q1總合 Q2 EPS估逾1元創高 股價有望上演慶祝行情

台泥 (1101) 公告 5 月自結財務數，稅後純益約 26.14 億元，每股盈餘達 0.56 元，已逼近第一季獲利總和，法人認為，獲利大增主要受惠水泥價格上漲及和平電廠整修完成重新貢獻，第二季 EPS 將超過 1 元創新高，今日股價可望上演慶祝行情。台泥首季稅後純益約 29.45 億元，EPS 為 0.69 元，先前法說會時，公司就正面看第二季營運，總經理李鐘培日表示，在錯峰生產及嚴查環保下，水泥價格應可延續到第二季，噸毛利可望與第一季相當。副總經理黃健強表示，雖然進入雨季，但 6 月很多水泥廠將實施第二階段錯峰生產，水泥價格應該不錯。



至於轉投資事業，和平電廠因輸電線第 72 號電塔先前因風災倒塌，導致營運出現虧損，不過，在首季整修完畢下，第二季有機會成為主要獲利來源，而環保、運輸等轉投資，貢獻度也慢慢加溫



台泥 2 日被證交所要求公告財務業務等重大訊息，5 月營收 116.83 億元，年增 38%；稅前淨利 33.32 億元，年增 1.41 倍；本期淨利 26.14 億元，年增達 1.44 倍；自結每股稅前盈餘 0.56 元，比去年同期成長 128%。



法人表示，中國嚴查環保，加上水泥廠執行錯峰生產，水泥價格第二季價格續旺，加上和平電廠整修完成成為主要獲利來源，預估第二季 EPS 將超過 1 元創新高，甚至不排除挑戰 1.3~1.4 元。