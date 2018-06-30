熱門股－華碩手機出貨加持 站穩短均為除息行情暖身

華碩 (2357-TW) 將在 7/3 除息 15 元，6/29 股價收在 278.5 元，靠著手機業績告捷，本週股價持續站穩短期均線之上，為除權息行情先行暖身。

華碩本週股價持平，6/29 收在 278.5 元，不過已收復所有短期均線；華碩預計 7/3 除息 15 元，以 6/29 收盤價計算，殖利率為 5.39%。

華碩手機銷售頻傳好消息，內部人士指出，以全年目標出貨 1200 至 1300 萬台來看，目前都在進度上且稍稍「超標」。

華碩 4 月開賣 ZenFone 5，24 小時內就刷下 12 萬台訂單；ZenFone 5Z 則是 6 月起開放預購，10 天突破萬台大關；據統計，ZenFone 5 連續兩個月都寫下台灣 Android 系統單月銷售冠軍，將再力拚 6 月三連霸，並邀請韓國男神孔劉為 ZenFone 5 系列手機站台。

華碩大電量手機 ZenFone Max Pro 也傳攻雙印市場告捷 ，本週由執行長沈振來領軍，前往俄羅斯舉行發表會，並跟當地最大電信 MTS 商簽訂 MOU；台灣預計 7 月中上市開賣。

華碩力拚手機事業獲利，預估今年第 2 季手機營收有望季增 30%，約 130 億營收；今年下半年手機事業有望重回獲利軌道。

法人預估，雖然電腦市場衰退，加上手機事業恐怕拖累獲利，不過仍然看好華碩內部控制費用，以及電競資源整合、市場發酵等因素，上看華碩今年每股純益 23 元。

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